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Apple перевинайде iPhone
до 2020 року - ЗМІ

Apple перевинайде iPhone до 2020 року - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:19

Apple перевинайде iPhone до 2020 року - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє видання CNBC з посиланням на аналітика великої фірми з Уолл-стріт Bank of America Мерилла Лінча, компанія Apple співпрацює з азіатськими партнерами для створення абсолютно нового дизайну iPhone. Більше того, вихід пристрою запланований вже на 2020 рік.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:19

Apple потихеньку піде на дно. Дось не можу зрозуміти одночасний вихід на ринок 8 та 10-ї моделей та навмисного уповільнення моделей, що випущені раніше.
Всюдиносапхайчик
 
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