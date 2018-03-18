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Міклош назвав найбільшу перешкоду
для інвестицій в Україну

Міклош назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 00:03

Міклош назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Серед іншого, експерт каже, що не може бути здорової економіки без відкриття ринку сільськогосподарської землі.

Дивися повний текст Міклош назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 00:03

по ходу, это нынешние рехформаторы хотят защитить отжатые у папередникав активы.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:37

А може погані дороги? Інвестори не можть доїхати.
Rainbow
 
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