Серед іншого, експерт каже, що не може бути здорової економіки без відкриття ринку сільськогосподарської землі.
Дивися повний текст Міклош назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 00:03
Міклош назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну
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Дивися повний текст Міклош назвав найбільшу перешкоду для інвестицій в Україну.
Додано: Нед 01 кві, 2018 00:03
по ходу, это нынешние рехформаторы хотят защитить отжатые у папередникав активы.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:29
Все буржуи хотят до землицы украинской добраться. Только не знают они, что всякие веревские, бахматюки. гереги и прочие порошенки уже давно лапу на это дело наложили.
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