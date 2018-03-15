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Власник столичного ТРЦ New Way має намір побудувати ТРЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 07:53
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Будекосервіс" (Київ), яка є власником торгово-розважального центру (ТРЦ) New Way на вул. Вербицького, 1, в Києві, планує до третього кварталу 2019 року збудувати новий ТРЦ на Троєщині на місці діючого ТЦ "Сіріус" по вул.Драйзера, 21.
Дивися повний текст Власник столичного ТРЦ New Way має намір побудувати ТРЦ на Троєщині
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Додано: Нед 01 кві, 2018 07:54
Кинотеатр возле кинотеатра, это круто.
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p_a_l
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:00
p_a_l написав:Кинотеатр возле кинотеатра, это круто.
Там и на три посетителей хватит
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