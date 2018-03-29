Про це оголосив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квецінський.
Дивися повний текст Уряд Польщі готує нову міграційну політику.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52
Уряд Польщі готує нову міграційну політику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд Польщі готує нову міграційну політику.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52
И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
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