Про це оголосив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квецінський.
Дивися повний текст Уряд Польщі готує нову міграційну політику.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52
Уряд Польщі готує нову міграційну політику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд Польщі готує нову міграційну політику.
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52
И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:59
Re: Уряд Польщі готує нову міграційну політику
Из Беларуси - оттуда тоже хватает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:18
Нуууу, пока еще население Украины несопоставимо с населением Беларуси.
Потребность Польши не перекроется даже если вся Беларусь туда переедет вместе с бацькой.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:49
#польшанерезиновая
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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