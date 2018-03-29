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Уряд Польщі готує нову
міграційну політику

Уряд Польщі готує нову міграційну політику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52

Уряд Польщі готує нову міграційну політику

Пропонуємо до обговорення:
Про це оголосив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квецінський.

Дивися повний текст Уряд Польщі готує нову міграційну політику.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52

И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:59

Re: Уряд Польщі готує нову міграційну політику

rjkz написав:И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
Из Беларуси - оттуда тоже хватает
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:18

  Faceless написав:
rjkz написав:И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
Из Беларуси - оттуда тоже хватает


Нуууу, пока еще население Украины несопоставимо с населением Беларуси.
Потребность Польши не перекроется даже если вся Беларусь туда переедет вместе с бацькой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:49

  rjkz написав:
  Faceless написав:Из Беларуси - оттуда тоже хватает


Нуууу, пока еще население Украины несопоставимо с населением Беларуси.
Потребность Польши не перекроется даже если вся Беларусь туда переедет вместе с бацькой.

#польшанерезиновая
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:44

Ассимилируют украинцев, простимулируют социальными и финансовыми инструментами рождаемость и все будет у них ок. Там государственные деятели у руля, а не барыги.
alex_dvornichenko
 
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