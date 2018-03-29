|
|
|
Уряд Польщі готує нову міграційну політику
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це оголосив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квецінський.
Дивися повний текст Уряд Польщі готує нову міграційну політику
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81148
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 09:52
И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7331
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3020 раз.
- Подякували: 1395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:59
rjkz написав:И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
Из Беларуси - оттуда тоже хватает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20111
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 4453 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:18
Faceless написав:
rjkz написав:И что они будут делать, когда в Украине закончится население? Из Китая будут привлекать?
Из Беларуси - оттуда тоже хватает
Нуууу, пока еще население Украины несопоставимо с населением Беларуси.
Потребность Польши не перекроется даже если вся Беларусь туда переедет вместе с бацькой.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7331
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3020 раз.
- Подякували: 1395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:49
rjkz написав: Faceless написав:
Из Беларуси - оттуда тоже хватает
Нуууу, пока еще население Украины несопоставимо с населением Беларуси.
Потребность Польши не перекроется даже если вся Беларусь туда переедет вместе с бацькой.
#польшанерезиновая
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20111
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 4453 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:44
Ассимилируют украинцев, простимулируют социальными и финансовыми инструментами рождаемость и все будет у них ок. Там государственные деятели у руля, а не барыги.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:28
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Из Беларуси - оттуда тоже хватает
Нуууу, пока еще население Украины несопоставимо с населением Беларуси.
Потребность Польши не перекроется даже если вся Беларусь туда переедет вместе с бацькой.
#польшанерезиновая
Но Беларусь там лехко поместится.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7331
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3020 раз.
- Подякували: 1395 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|