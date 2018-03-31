Про це повідомляє сайт Mukachevo.net, з посиланням на РИА-Новости.
Дивися повний текст Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта).
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02
Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
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Дивися повний текст Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта).
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02
Улыбнуло :-) Недавно поездил за рулем в Заполярье - в Норвегии, потом в Швеции. Дороги вычищены от огромного слоя снега, здесь столько не видели никогда. Ни одной ямки, ни одной латки (!!), разметка везде. Дороги, правда, узковаты, но для того количества транспорта их с головой хватает.
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