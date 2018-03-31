RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трасу в Україні внесли до
списку «доріг смерті» (карта)

Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02

Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє сайт Mukachevo.net, з посиланням на РИА-Новости.

Дивися повний текст Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81146
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02

Улыбнуло :-) Недавно поездил за рулем в Заполярье - в Норвегии, потом в Швеции. Дороги вычищены от огромного слоя снега, здесь столько не видели никогда. Ни одной ямки, ни одной латки (!!), разметка везде. Дороги, правда, узковаты, но для того количества транспорта их с головой хватает.
De Bil
 
Повідомлень: 286
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:32

Ой як цікаво - рейтинг доріг від РІА Новости. Цікаво, а що говорить з цього приводу Новороссія ТВ чи тєлєканал "Звєзда". :)
Sharpe
 
Повідомлень: 59
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Haborym і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві...
R2 » Нед 01 кві, 2018 11:27
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 12:31
Sharpe
В Україні запускають 4G 1, 2, 3
R2 » П'ят 30 бер, 2018 09:35
24 1417
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 12:04
Radon
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз 1, 2
R2 » П'ят 30 бер, 2018 12:17
16 1135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 10:26
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5571)
01.04.2018 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.