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Трасу в Україні внесли до
списку «доріг смерті» (карта)

Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02

Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє сайт Mukachevo.net, з посиланням на РИА-Новости.

Дивися повний текст Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02

Улыбнуло :-) Недавно поездил за рулем в Заполярье - в Норвегии, потом в Швеции. Дороги вычищены от огромного слоя снега, здесь столько не видели никогда. Ни одной ямки, ни одной латки (!!), разметка везде. Дороги, правда, узковаты, но для того количества транспорта их с головой хватает.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:32

Ой як цікаво - рейтинг доріг від РІА Новости. Цікаво, а що говорить з цього приводу Новороссія ТВ чи тєлєканал "Звєзда". :)
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:44

  Sharpe написав:Ой як цікаво - рейтинг доріг від РІА Новости. Цікаво, а що говорить з цього приводу Новороссія ТВ чи тєлєканал "Звєзда". :)


Вы боксер ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28

А как же дорога на Кировоград из Николаева через Васияское?! Автобан, ёптить?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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