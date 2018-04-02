Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)

Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28

А как же дорога на Кировоград из Николаева через Васияское?! Автобан, ёптить?!

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.