Про це повідомляє сайт Mukachevo.net, з посиланням на РИА-Новости.
Дивися повний текст Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта).
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02
Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
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Дивися повний текст Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта).
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:02
Улыбнуло :-) Недавно поездил за рулем в Заполярье - в Норвегии, потом в Швеции. Дороги вычищены от огромного слоя снега, здесь столько не видели никогда. Ни одной ямки, ни одной латки (!!), разметка везде. Дороги, правда, узковаты, но для того количества транспорта их с головой хватает.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:32
Ой як цікаво - рейтинг доріг від РІА Новости. Цікаво, а що говорить з цього приводу Новороссія ТВ чи тєлєканал "Звєзда". :)
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:44
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28
А как же дорога на Кировоград из Николаева через Васияское?! Автобан, ёптить?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:06
Меня тоже удивило отсутствие этой дороги на карте. Видимо потому что это направление уже не относится к понятию "дорога"
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:55
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