Таку думку висловив директор Енергетичного співтовариства (ЄС) Януш Копач.
Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
Почему рыночные цены берутся из Дюссельдорфа, а не из себестоимости добычи под Харьковом ?
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:47
Допустим, цены должны быть "рыночными". А рынок где? Карманные облэнерго бабаковых, григоришиных и прочих - это не рынок
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:41
откуда возьмутся рыночные цены при отсутствии рыночной экономики?...
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