RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Енергоспівтовариство ЄС: ціни
на газ і електроенергію...

Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51

Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив директор Енергетичного співтовариства (ЄС) Януш Копач.

Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81150
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51

Почему рыночные цены берутся из Дюссельдорфа, а не из себестоимости добычи под Харьковом ?
civ
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:47

Допустим, цены должны быть "рыночными". А рынок где? Карманные облэнерго бабаковых, григоришиных и прочих - это не рынок
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5203
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3422 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:41

откуда возьмутся рыночные цены при отсутствии рыночной экономики?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:59

А нам то что до вуйка Копача.. мы шо в ЕС вступили? От как вступим то пусть и говорит. А то тарифы европейские а пенсии украинские...А вообще статейка заказуха, население готовят к поднятию цен на коммунвлку и пытаются все спихнуть на ЕС которому глубоко по барабану наши тарифы...не скажут же перед выборами что кормовая база олигархата сократилась ибо население бежит куда может и надо на чем то поднимать бубло.
Джон
 
Повідомлень: 243
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:01

Re: Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...

Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 01.08.15
Подякував: 729 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07

  lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.

откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стали відомі ціни на біометричні паспорти 1, 2
R2 » П'ят 04 лис, 2016 10:29
18 2532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 00:43
sergo01101
Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ
R2 » Вів 27 бер, 2018 13:15
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 13:15
Obval_Defoltovich
"Енергоатом" хоче підвищити тариф на свою електроенергію...
R2 » П'ят 23 бер, 2018 09:30
3 208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 12:03
nickvlk1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55118)
01.04.2018 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.