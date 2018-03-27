Таку думку висловив директор Енергетичного співтовариства (ЄС) Януш Копач.
Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
Почему рыночные цены берутся из Дюссельдорфа, а не из себестоимости добычи под Харьковом ?
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:47
Допустим, цены должны быть "рыночными". А рынок где? Карманные облэнерго бабаковых, григоришиных и прочих - это не рынок
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:41
откуда возьмутся рыночные цены при отсутствии рыночной экономики?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:59
А нам то что до вуйка Копача.. мы шо в ЕС вступили? От как вступим то пусть и говорит. А то тарифы европейские а пенсии украинские...А вообще статейка заказуха, население готовят к поднятию цен на коммунвлку и пытаются все спихнуть на ЕС которому глубоко по барабану наши тарифы...не скажут же перед выборами что кормовая база олигархата сократилась ибо население бежит куда может и надо на чем то поднимать бубло.
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:01
Re: Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07
откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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