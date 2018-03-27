Таку думку висловив директор Енергетичного співтовариства (ЄС) Януш Копач.
Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію мають бути ринковими.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:51
Почему рыночные цены берутся из Дюссельдорфа, а не из себестоимости добычи под Харьковом ?
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:47
Допустим, цены должны быть "рыночными". А рынок где? Карманные облэнерго бабаковых, григоришиных и прочих - это не рынок
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:41
откуда возьмутся рыночные цены при отсутствии рыночной экономики?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:01
Re: Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07
откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:43
Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості.
Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі.
Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:09
Рынок - это тогда, когда потребитель имеет право выбора: могу у этого поставщика приобрести, а могу у того... Вы можете назвать хоть какие-то шаги в направлении рынка в Украине? Нам зато, о "естественных монополиях" очень много наговорили, и о "справедливых ценах" все уши прожужжали. Ишо очень интересный нюансик: внутренние оптовые цены на э/э у нас уже достаточно давно превышают европейские. Весело, правда? А нам еще при этом трут о том, "кто кого субсидирует", и "европейских ценах"!
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:22
Re: Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
Тому що ринку немає. Промисловість дотує населення. Для населення в нас ціни набагато дешевші, ніж у сусідів. Ринок без багатотарифних лічільників неможливий. Бо тоді і люди, і обленерго, зможуть закуповувати теплову і атомну е/е по різним цінам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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