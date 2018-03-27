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Енергоспівтовариство ЄС: ціни
на газ і електроенергію...

Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:05

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.

откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...

Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості.
Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі.
Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.

если в стране существует рынок газа, тогда дайте мне список компаний с которыми я могу заключить договор газоснабжения газовой плиты...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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