Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
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lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.
откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...
Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості. Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі. Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.
если в стране существует рынок газа, тогда дайте мне список компаний с которыми я могу заключить договор газоснабжения газовой плиты...
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