Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
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lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.
откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...
Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості. Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі. Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.
если в стране существует рынок газа, тогда дайте мне список компаний с которыми я могу заключить договор газоснабжения газовой плиты...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
lapay написав:Тому що ринку немає. Промисловість дотує населення. Для населення в нас ціни набагато дешевші, ніж у сусідів. Ринок без багатотарифних лічільників неможливий. Бо тоді і люди, і обленерго, зможуть закуповувати теплову і атомну е/е по різним цінам.
Люди (фызичні особи) не зможуть купувати електричну енергію безпосередньо у виробника (теплову чи атомну). Люди як купували у обленерго чи місцевого постачальника так і зможуть далі купувати. Єдине що зміниться для людей після "реформи", так це ціна електричної енергії - вона виросте мінімум в 2 рази. Особливо цікаво, як буде пан Ахметов купувати електричну енергію у своїх же електричних станцій? І яка доля у ДТЕК на ринку зараз?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.
http://www.nerc.gov.ua/?id=31814 Для великих підприємств (1 клас напруги) ціна не набагато вище - різниця в середньому 10 коп. Для дрібних підприємств 50 коп. Підніміть ціну на електричну енергію до 2 гривень, ліквідуйте дотаційну ціну до 100кВт і не морочте людям голову. А суть реформ в чому? Платити за все більше?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.