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Енергоспівтовариство ЄС: ціни
на газ і електроенергію...

Енергоспівтовариство ЄС: ціни на газ і електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:05

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.

откуда вы знаете рыночные цены для страны где отсутствует рынок газа?...

Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості.
Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі.
Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.

если в стране существует рынок газа, тогда дайте мне список компаний с которыми я могу заключить договор газоснабжения газовой плиты...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:06

  lapay написав:Тому що ринку немає. Промисловість дотує населення. Для населення в нас ціни набагато дешевші, ніж у сусідів. Ринок без багатотарифних лічільників неможливий. Бо тоді і люди, і обленерго, зможуть закуповувати теплову і атомну е/е по різним цінам.

Люди (фізичні особи) не зможуть купувати електричну енергію безпосередньо у виробника (теплову чи атомну).
Люди як купували у обленерго чи місцевого постачальника так і зможуть далі купувати.
Єдине що зміниться для людей після "реформи", так це ціна електричної енергії - вона виросте мінімум в 2 рази.
Особливо цікаво, як буде пан Ахметов купувати електричну енергію у своїх же електричних станцій? І яка доля у ДТЕК на ринку зараз?
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Вів 03 кві, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:11

  lapay написав:Ринкові ціни в 1,5-2 рази вище, ніж зараз. І для населення ціни повинні бути вищі, ніж для промисловості. Пересічні хочуть реформ для влади, і не хочуть для себе. Так не буде, хто б не був при владі.

http://www.nerc.gov.ua/?id=31814
Для великих підприємств (1 клас напруги) ціна не набагато вище - різниця в середньому 10 коп. Для дрібних підприємств 50 коп.
Підніміть ціну на електричну енергію до 2 гривень, ліквідуйте дотаційну ціну до 100кВт і не морочте людям голову.
А суть реформ в чому? Платити за все більше?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:44

  Тракторист написав:
  lapay написав:Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості.
Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі.
Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.

если в стране существует рынок газа, тогда дайте мне список компаний с которыми я могу заключить договор газоснабжения газовой плиты...

Тобто в Німеччині(надіюсь в Німеччині є ринок газу) вам дають список компаній, ви тикаєте пальцем і компанія кладе кілометри труб до вашої газової плитки? :mrgreen: :mrgreen:
Чи може там вже до кожного будинку підведено 3-4 труби газу різних постачальників? :mrgreen: :mrgreen:
Ринок газу це не ринок шкарпеток! Одна особа не може вибирати постачальника індивідуально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:45

  andrijk777 написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Крім Нафтогаза, імпортом газу займається купа приватних компаній. Ціна, по якій вони імпортують газ, і є ринковою, бо газу власного видобудку не вистачає на потреби населення і промисловості.
Те саме і по електроенергії. Тільки для електроенергії складніше зробити ринкові умови, бо ринкова вартість сильно залежить від часу доби, а багатотарифні лічильники дорогі.
Дороговизна теплових лічильників ще більше тормозить ринок теплової енергії.

если в стране существует рынок газа, тогда дайте мне список компаний с которыми я могу заключить договор газоснабжения газовой плиты...

Тобто в Німеччині(надіюсь в Німеччині є ринок газу) вам дають список компаній, ви тикаєте пальцем і компанія кладе кілометри труб до вашої газової плитки? :mrgreen: :mrgreen:
Чи може там вже до кожного будинку підведено 3-4 труби газу різних постачальників? :mrgreen: :mrgreen:
Ринок газу це не ринок шкарпеток! Одна особа не може вибирати постачальника індивідуально.

долго думали прежде чем написать глупости? в Германии в отличии от Украины есть рынок газа и потребитель в зависимости от федеральной земли имеет возможность заключить договор с 3-5 поставщиками. и всё это можно прекрасно делать по одной трубе. аналогичная система и с рынком электроэнергии... не стоит писать коментарии по темам в которых вы не разбираетесь...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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