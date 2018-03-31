Про це повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
Дивися повний текст Лише 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують туди переїхати - опитування.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26
Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують туди переїхати - опитування.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26
ключевые слова "не имеют возможности" а так бы пол Украины б уже удрало.
два дня назад вернулся с ЕС... теперь имею жуткий депресняк с нашей обыденности.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:09
Так как сейчас на работу в Польщу едет молодежь, то вероятность возврата молодежи на Украину - очень небольшая.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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