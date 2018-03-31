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Лише 11% українців, які
перебували на заробітках у...

Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26

Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Дивися повний текст Лише 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують туди переїхати - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26

ключевые слова "не имеют возможности" а так бы пол Украины б уже удрало.
два дня назад вернулся с ЕС... теперь имею жуткий депресняк с нашей обыденности.
РОШЕН
ФУФЛО
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:09

Так как сейчас на работу в Польщу едет молодежь, то вероятность возврата молодежи на Украину - очень небольшая.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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