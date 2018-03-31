Про це повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
Дивися повний текст Лише 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують туди переїхати - опитування.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26
Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують туди переїхати - опитування.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26
ключевые слова "не имеют возможности" а так бы пол Украины б уже удрало.
два дня назад вернулся с ЕС... теперь имею жуткий депресняк с нашей обыденности.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:09
Так как сейчас на работу в Польщу едет молодежь, то вероятность возврата молодежи на Украину - очень небольшая.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:26
Сьогодні 11%, а завтра 71%.
Раніше не думав про переїзд, але з кожним днем все частіше ловлю себе на таких думках.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:28
Навіть з хорошою ЗП в Україні ти перебуваєш в соціумі нещасних, бідних, загнаних цією владою людей (все це відчвається), їздиш по цим київським роздовбаним дорогам на своєму дорогому лексусі, який ремонтєш кожен місяць, відвідуєш лікарні, які на ладан дихають. Перспективи нормального життя для КОЖНОГО громадянина 0,001%
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:24
Re: Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...
это только сидя на своей ж*** в Украине кажется что тим за границей все медом намазано. Но , как видно, жизнь таких быстро учит.
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