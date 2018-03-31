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Лише 11% українців, які
перебували на заробітках у...

Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26

Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Дивися повний текст Лише 11% українців, які перебували на заробітках у Польщі, планують туди переїхати - опитування.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:26

ключевые слова "не имеют возможности" а так бы пол Украины б уже удрало.
два дня назад вернулся с ЕС... теперь имею жуткий депресняк с нашей обыденности.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:09

Так как сейчас на работу в Польщу едет молодежь, то вероятность возврата молодежи на Украину - очень небольшая.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:26

Сьогодні 11%, а завтра 71%.
Раніше не думав про переїзд, але з кожним днем все частіше ловлю себе на таких думках.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:28

Навіть з хорошою ЗП в Україні ти перебуваєш в соціумі нещасних, бідних, загнаних цією владою людей (все це відчвається), їздиш по цим київським роздовбаним дорогам на своєму дорогому лексусі, який ремонтєш кожен місяць, відвідуєш лікарні, які на ладан дихають. Перспективи нормального життя для КОЖНОГО громадянина 0,001%
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:24

Re: Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

это только сидя на своей ж*** в Украине кажется что тим за границей все медом намазано. Но , как видно, жизнь таких быстро учит.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:37

Я тоже не думал , что не вернусь. Планировал на полгода-год. Вот уже 20 лет тут. Сначала ездил домой на месяцы , потом на недели , а сейчас один раз в год на три четыре дня.
repulse1815
 
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