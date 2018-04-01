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Лише 11% українців, які
перебували на заробітках у...

Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:15

  SMOKE написав:Какой бред. Вы в другом Киеве, наверное. Вокруг нормальные счастливые люди, которые никуда не собираються ехать в большинстве своем. Путешествуют, радуются жизни, растят детец и т.д.

И сколько таких счастливые в 3 миллионером Киеве по вашему?
back in USSR
slavek
 
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