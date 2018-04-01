Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

И сколько таких счастливые в 3 миллионером Киеве по вашему?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 08:15
И сколько таких счастливые в 3 миллионером Киеве по вашему?
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:00
Reddick, может вам стоит в президенты или в парламент попробовать. Людей с опытом бизнеса и заграницы во власти сильно не хватает.
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:01
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