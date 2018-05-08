Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:15

  SMOKE написав:Какой бред. Вы в другом Киеве, наверное. Вокруг нормальные счастливые люди, которые никуда не собираються ехать в большинстве своем. Путешествуют, радуются жизни, растят детец и т.д.

И сколько таких счастливые в 3 миллионером Киеве по вашему?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:00

Reddick, может вам стоит в президенты или в парламент попробовать. Людей с опытом бизнеса и заграницы во власти сильно не хватает.
Cerber
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:01

  SMOKE написав: Какой бред. Вы в другом Киеве, наверное. Вокруг нормальные счастливые люди, которые никуда не собираються ехать в большинстве своем. Путешествуют, радуются жизни, растят детец и т.д.

Мало но они есть. Несчастные сами голосуют за популистов, а потом ноют.
Cerber
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:00

  slavek написав: И сколько таких счастливые в 3 миллионером Киеве по вашему?

ВР + кабмин + аппарат президента ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27

[/quote]Какой бред. Вы в другом Киеве, наверное. Вокруг нормальные счастливые люди[/quote]

Вы точно в другом Киеве живете, или у Вас просто нет проблем как 95% населения. Я так предполагаю, по утрам в маршрутках и метро не ездите. А так как раз все счастливые люди , все улыбаются и радуются жизни, музыки и барной стойки не хватает только.

Вы наверное не ходите по магазинам, где пожилые люди считают копейки и думают взять хлеба или ... или лучше завтра взять хлеба , а сегодня еще не так сильно хочется кушать.

Бред - это когда люди говорят , что у нас все хорошо и люди счастливы.
Бред - это когда миллионеры у которых деньги не в гривне хранятся рассказывают , что ничего страшного не произошло. А кто говорит по другому - сепар.

А самый большой бред это сделать из страны где уровень жизни был выше чем в тех же прибалтийских странах - страну которая стремится к вершинам Албании. А самое печальное , что самые ярые сейчас в Польше или Португалии клубнику собирают.
alexander_solomyanik
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:41

Re: какой

  SMOKE написав:Вы в другом Киеве, наверное. Вокруг нормальные счастливые люди, которые никуда не собираються ехать в большинстве своем. Путешествуют, радуются жизни, растят детец и т.д.

У каждого свой "круг" мест и общения. В АТБ, например, мужики и бабы очередями гребут пивасик и водочку с разговорами, что такой-то их кореш побывал там и вернулся. Видать здесь таки дешевле субсидию получать и пивасик с корешами вечерами попивать.
sal
 
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