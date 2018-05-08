Лише 11% українців, які перебували на заробітках у...

Додано: Пон 02 кві, 2018 16:27

[/quote]Какой бред. Вы в другом Киеве, наверное. Вокруг нормальные счастливые люди[/quote]



Вы точно в другом Киеве живете, или у Вас просто нет проблем как 95% населения. Я так предполагаю, по утрам в маршрутках и метро не ездите. А так как раз все счастливые люди , все улыбаются и радуются жизни, музыки и барной стойки не хватает только.



Вы наверное не ходите по магазинам, где пожилые люди считают копейки и думают взять хлеба или ... или лучше завтра взять хлеба , а сегодня еще не так сильно хочется кушать.



Бред - это когда люди говорят , что у нас все хорошо и люди счастливы.

Бред - это когда миллионеры у которых деньги не в гривне хранятся рассказывают , что ничего страшного не произошло. А кто говорит по другому - сепар.



А самый большой бред это сделать из страны где уровень жизни был выше чем в тех же прибалтийских странах - страну которая стремится к вершинам Албании. А самое печальное , что самые ярые сейчас в Польше или Португалии клубнику собирают.