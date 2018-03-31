Про це повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві нові свердловини.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 11:27
Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві нові свердловини.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:02
Всё IMHO
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