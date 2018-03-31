RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільший в Україні нафтовидобувач
пробурить одразу дві...

Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:27

Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст Найбільший в Україні нафтовидобувач пробурить одразу дві нові свердловини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81144
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:27

полугосударственная это как?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 317
З нами з: 27.05.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:02

  swan forever написав:полугосударственная это как?

Пополам: убытки - государству, прибыль - офшорам
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5195
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3421 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трасу в Україні внесли до списку «доріг смерті» (карта)
R2 » Нед 01 кві, 2018 10:02
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 10:02
De Bil
В Україні запускають 4G 1, 2, 3
R2 » П'ят 30 бер, 2018 09:35
24 1415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 12:04
Radon
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз 1, 2
R2 » П'ят 30 бер, 2018 12:17
16 1134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 10:26
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.