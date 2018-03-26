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США наростили експорт скрапленого газу майже в чотири рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило Управління енергетичної інформації США (EIA) 28 березня.
Дивися повний текст США наростили експорт скрапленого газу майже в чотири рази
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Додано: Нед 01 кві, 2018 12:30
Зрідженого газу, а не скрапленого.
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