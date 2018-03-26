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США наростили експорт скрапленого
газу майже в чотири рази

США наростили експорт скрапленого газу майже в чотири рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:30

США наростили експорт скрапленого газу майже в чотири рази

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило Управління енергетичної інформації США (EIA) 28 березня.

Дивися повний текст США наростили експорт скрапленого газу майже в чотири рази.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:30

Зрідженого газу, а не скрапленого.
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