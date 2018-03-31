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Більше тисячі українців
показали мільйонні доходи

Більше тисячі українців показали мільйонні доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54

Більше тисячі українців показали мільйонні доходи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54

Плохо, очень плохо. Доллар поднялся в 2+раза. 1млн+ это $3.280/месяц
по статистике DOU.ua таких лудей десятки тысяч только в ИТ. А задекларировало - 1000.
arheops
 
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