Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54
Більше тисячі українців показали мільйонні доходи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54
Плохо, очень плохо. Доллар поднялся в 2+раза. 1млн+ это $3.280/месяц
по статистике DOU.ua таких лудей десятки тысяч только в ИТ. А задекларировало - 1000.
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