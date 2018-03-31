Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54
Більше тисячі українців показали мільйонні доходи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54
Плохо, очень плохо. Доллар поднялся в 2+раза. 1млн+ это $3.280/месяц
по статистике DOU.ua таких лудей десятки тысяч только в ИТ. А задекларировало - 1000.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:01
Все айтишники декларируются, как ФОП, а декларацию физлица не подают. В данном случае эти 1000 человек заплатили с миллиона 19.5% налога.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 15:16
у нас задекларировано 10+ контор в которых 500+ сотрудников в каждой.
вот в том то и дело, что сотрудники в них почемуто ФОП.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:27
Просто они сравнили 5% + 819 грн (22% от мин ЗП) и 19.5% + 12286 грн (22% от 15 мин ЗП) и почему-то выбрали первое
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