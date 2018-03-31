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Більше тисячі українців
показали мільйонні доходи

Більше тисячі українців показали мільйонні доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54

Більше тисячі українців показали мільйонні доходи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54

Плохо, очень плохо. Доллар поднялся в 2+раза. 1млн+ это $3.280/месяц
по статистике DOU.ua таких лудей десятки тысяч только в ИТ. А задекларировало - 1000.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:01

  arheops написав:Плохо, очень плохо. Доллар поднялся в 2+раза. 1млн+ это $3.280/месяц
по статистике DOU.ua таких лудей десятки тысяч только в ИТ. А задекларировало - 1000.

Все айтишники декларируются, как ФОП, а декларацию физлица не подают. В данном случае эти 1000 человек заплатили с миллиона 19.5% налога.
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Haborym
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:16

у нас задекларировано 10+ контор в которых 500+ сотрудников в каждой.
вот в том то и дело, что сотрудники в них почемуто ФОП.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:27

  arheops написав:у нас задекларировано 10+ контор в которых 500+ сотрудников в каждой.
вот в том то и дело, что сотрудники в них почемуто ФОП.

Просто они сравнили 5% + 819 грн (22% от мин ЗП) и 19.5% + 12286 грн (22% от 15 мин ЗП) и почему-то выбрали первое :)
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Haborym
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:06

arheops
Доллар не поднялся за год в два с половиной раза, наоборот, средний курс стал ниже. А декларировать за год стали в 1.5 раз больше. Rtfm.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:45

Мне интересно , это за месяц или за год? Если за год - то так должны уже все жить 4 года "по европейски".

А если за месяц , вопрос в том почему с этих людей еще не спросили за многолетние сокрытие доходов и укрывания от налогов?
alexander_solomyanik
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:42

  locustsucol написав:arheops
Доллар не поднялся за год в два с половиной раза, наоборот, средний курс стал ниже. А декларировать за год стали в 1.5 раз больше. Rtfm.

А в статье сказано что деклараций подали в 1,5 раза больше, или доходы у тех кто подавал декларации раньше, выросли?
Сколько человек подало всего деклараций в прошлом году и сколько в этом?
42 миллиона человек - население Украины.
Декларации с нормальным доходом (средний класс и выше) подало 1061 человек.
Это 0,0025 % от населения страны.
У нас только 450 народных депутатов Верховного совета.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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