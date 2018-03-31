Про це повідомляється на офіційному сайті Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54
Більше тисячі українців показали мільйонні доходи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше тисячі українців показали мільйонні доходи.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:54
Плохо, очень плохо. Доллар поднялся в 2+раза. 1млн+ это $3.280/месяц
по статистике DOU.ua таких лудей десятки тысяч только в ИТ. А задекларировало - 1000.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:01
Все айтишники декларируются, как ФОП, а декларацию физлица не подают. В данном случае эти 1000 человек заплатили с миллиона 19.5% налога.
.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:16
у нас задекларировано 10+ контор в которых 500+ сотрудников в каждой.
вот в том то и дело, что сотрудники в них почемуто ФОП.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:27
Просто они сравнили 5% + 819 грн (22% от мин ЗП) и 19.5% + 12286 грн (22% от 15 мин ЗП) и почему-то выбрали первое
.
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:06
arheops
Доллар не поднялся за год в два с половиной раза, наоборот, средний курс стал ниже. А декларировать за год стали в 1.5 раз больше. Rtfm.
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:45
Мне интересно , это за месяц или за год? Если за год - то так должны уже все жить 4 года "по европейски".
А если за месяц , вопрос в том почему с этих людей еще не спросили за многолетние сокрытие доходов и укрывания от налогов?
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:42
А в статье сказано что деклараций подали в 1,5 раза больше, или доходы у тех кто подавал декларации раньше, выросли?
Сколько человек подало всего деклараций в прошлом году и сколько в этом?
42 миллиона человек - население Украины.
Декларации с нормальным доходом (средний класс и выше) подало 1061 человек.
Это 0,0025 % от населения страны.
У нас только 450 народных депутатов Верховного совета.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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