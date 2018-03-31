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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини українців проти легалізації володіння вогнепальною зброєю.

Дивися повний текст Більшість українців проти легалізації зброї - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12

Замовна стаття від політиків. Їм не потрібно озброєне "стадо рабів" !!!
yamamoto
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:22

Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

И правильно - потому что большинство понимает что этого делать нельзя чтобы украина не превратилась в подобие бразильских фавелл, где все решает закон улицы и кто из "нерабов" первый выстрелит.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:25

Правильно. Оружие должно быть только у Пашинского, и наградное от Авакова (у приближенных).
Остальное - не положено!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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