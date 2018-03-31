Більше половини українців проти легалізації володіння вогнепальною зброєю.
Дивися повний текст Більшість українців проти легалізації зброї - опитування.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12
Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців проти легалізації зброї - опитування.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12
Замовна стаття від політиків. Їм не потрібно озброєне "стадо рабів" !!!
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:22
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
И правильно - потому что большинство понимает что этого делать нельзя чтобы украина не превратилась в подобие бразильских фавелл, где все решает закон улицы и кто из "нерабов" первый выстрелит.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:25
Правильно. Оружие должно быть только у Пашинского, и наградное от Авакова (у приближенных).
Остальное - не положено!
Всё IMHO
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