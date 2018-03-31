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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини українців проти легалізації володіння вогнепальною зброєю.

Дивися повний текст Більшість українців проти легалізації зброї - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12

Замовна стаття від політиків. Їм не потрібно озброєне "стадо рабів" !!!
yamamoto
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:22

Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

И правильно - потому что большинство понимает что этого делать нельзя чтобы украина не превратилась в подобие бразильских фавелл, где все решает закон улицы и кто из "нерабов" первый выстрелит.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:25

Правильно. Оружие должно быть только у Пашинского, и наградное от Авакова (у приближенных).
Остальное - не положено!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:33

ну да, конечно... нельзя нам... ибо несмышленые!!! задолбали твари...себе выписывают направло и налево... любое... а смердам незя!! о нас заботяться...ночами,млять, не спят...все по дорогам ездят и самообороняются от пешиков , даже спецом останавливаются для этого (пашинский).... а статистику любую нарисовать можно...
nlv555
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:40

Замовлена соціологія від влади.Бояться су@и,в самі ходять зі зброєю.Для кого ці макарони?.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:41

  Surfer написав:И правильно - потому что большинство понимает что этого делать нельзя чтобы украина не превратилась в подобие бразильских фавелл, где все решает закон улицы и кто из "нерабов" первый выстрелит.


Вы так считаете? Уверен что нет, но работа обязывает... В стране не вооружены только законопослушные граждане и вам естественно это прекрасно известно. Вот они и хотят иметь удобное оружие для защиты (не трёхлинейку) - и замете - отстрелянное, т.е. легко идентифицировать хозяина. Ментов- спецов нет, ну пока нет. А депутатам-засранцам можно? Министрам и всякой шв-ли вокруг всего этого тоже полжено иметь наградное включая УЗИ ? Так что имейте совесть и хотя-бы не пишите... Да, а говёная статейка с говёным исследованием естественно заказная. Не удивлюсь, если статейку заказывала жабка очкастая не стреляющий в людей пАШИНСКИЙ..... :mrgreen:
pimki
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:42

Очень я сомневаюсь в правдивости результатов исследования.Давайте референдум проведём-тогда и обсудим.А власть-да,против,зато сами вооружены поголовно.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:40

Не знаю кого это тут опросили)) Бабушки которые не могут купить или детей опросили у которых тоже зачастую денег нет и возраст не тот))
Брать оружие надо. Коллекция должна быть не попиляна вся и в дырках.А так как в США .Все исправно и сказано. Бережно сложено или выставлено на показ и зависть гостей. Танк в дворе стоял, под навесом (заправлен) с полным комплектом.) МР -40 или Люгер спасен от сверла.
Мосинки вообще в каждого должны быть. Как говорил один ютубер с Техаса. Только не там а у нас должны быть)
still_die
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:46

Но каждый второй, хотел бы иметь дома ствол ¡!!!!
сірий
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