Більше половини українців проти легалізації володіння вогнепальною зброєю.
Дивися повний текст Більшість українців проти легалізації зброї - опитування.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12
Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців проти легалізації зброї - опитування.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:12
Замовна стаття від політиків. Їм не потрібно озброєне "стадо рабів" !!!
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:22
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
И правильно - потому что большинство понимает что этого делать нельзя чтобы украина не превратилась в подобие бразильских фавелл, где все решает закон улицы и кто из "нерабов" первый выстрелит.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:25
Правильно. Оружие должно быть только у Пашинского, и наградное от Авакова (у приближенных).
Остальное - не положено!
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:33
ну да, конечно... нельзя нам... ибо несмышленые!!! задолбали твари...себе выписывают направло и налево... любое... а смердам незя!! о нас заботяться...ночами,млять, не спят...все по дорогам ездят и самообороняются от пешиков , даже спецом останавливаются для этого (пашинский).... а статистику любую нарисовать можно...
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:40
Замовлена соціологія від влади.Бояться су@и,в самі ходять зі зброєю.Для кого ці макарони?.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:41
Вы так считаете? Уверен что нет, но работа обязывает... В стране не вооружены только законопослушные граждане и вам естественно это прекрасно известно. Вот они и хотят иметь удобное оружие для защиты (не трёхлинейку) - и замете - отстрелянное, т.е. легко идентифицировать хозяина. Ментов- спецов нет, ну пока нет. А депутатам-засранцам можно? Министрам и всякой шв-ли вокруг всего этого тоже полжено иметь наградное включая УЗИ ? Так что имейте совесть и хотя-бы не пишите... Да, а говёная статейка с говёным исследованием естественно заказная. Не удивлюсь, если статейку заказывала жабка очкастая не стреляющий в людей пАШИНСКИЙ.....
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:42
Очень я сомневаюсь в правдивости результатов исследования.Давайте референдум проведём-тогда и обсудим.А власть-да,против,зато сами вооружены поголовно.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:40
Не знаю кого это тут опросили)) Бабушки которые не могут купить или детей опросили у которых тоже зачастую денег нет и возраст не тот))
Брать оружие надо. Коллекция должна быть не попиляна вся и в дырках.А так как в США .Все исправно и сказано. Бережно сложено или выставлено на показ и зависть гостей. Танк в дворе стоял, под навесом (заправлен) с полным комплектом.) МР -40 или Люгер спасен от сверла.
Мосинки вообще в каждого должны быть. Как говорил один ютубер с Техаса. Только не там а у нас должны быть)
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