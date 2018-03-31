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Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:59
pimki
Действительно так считаю. Потому что одна обезьяна с гранатой менее безопасна чем 10 100, 1000, 40 000 000. И решение о всеобщей безопастности скорее лежит в плоскости чтобы отобрать гранату у единственной обезьяны или просто уменьшать их количество, чем раздать гранаты всем остальным. Это ли знаете арифметика и здравый рассудок а не проплаченные статейки/писаки от лоббистов - торговцев оружием, и замечательно что большинство это прекрасно понимают.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 17:53
Замовна стаття від політиків.
Согласен.
Тем более, что даже сейчас огнестрельное оружие (гладкоствольное и даже нарезное) доступно почти всем совершеннолетним и законопослушным.
Все, кроме короткоствола. А тут в плюсах только друзья Авакова, Пашинский и Ко ((
Несправедливо как-то.
После войны с россией на руках останется туча оружия. О его легализации уже сейчас нужно думать.
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vladvlas
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:01
опросили бабушек))) а оружия не получат те, кому оно необходимо ...
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mahinya
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:15
В первую очередь нужна не легализация оружия, а легализация его применения. Возможность быть уверенным, что пристрелив постороннего на своей частной собственности не окажешься на скамье подсудимых. Уверенность, что пристрелив нападавшего для самозащиты, при попытке ограбления - не окажешься виноватым. И только тогда легализовать короткоствол для населения.
А охотничье оружие не проблема. И стоит иметь каждому.
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