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Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:59
pimki
Действительно так считаю. Потому что одна обезьяна с гранатой менее безопасна чем 10 100, 1000, 40 000 000. И решение о всеобщей безопастности скорее лежит в плоскости чтобы отобрать гранату у единственной обезьяны или просто уменьшать их количество, чем раздать гранаты всем остальным. Это ли знаете арифметика и здравый рассудок а не проплаченные статейки/писаки от лоббистов - торговцев оружием, и замечательно что большинство это прекрасно понимают.
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Surfer
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Додано: Нед 01 кві, 2018 17:53
Замовна стаття від політиків.
Согласен.
Тем более, что даже сейчас огнестрельное оружие (гладкоствольное и даже нарезное) доступно почти всем совершеннолетним и законопослушным.
Все, кроме короткоствола. А тут в плюсах только друзья Авакова, Пашинский и Ко ((
Несправедливо как-то.
После войны с россией на руках останется туча оружия. О его легализации уже сейчас нужно думать.
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vladvlas
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:01
опросили бабушек))) а оружия не получат те, кому оно необходимо ...
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mahinya
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:15
В первую очередь нужна не легализация оружия, а легализация его применения. Возможность быть уверенным, что пристрелив постороннего на своей частной собственности не окажешься на скамье подсудимых. Уверенность, что пристрелив нападавшего для самозащиты, при попытке ограбления - не окажешься виноватым. И только тогда легализовать короткоствол для населения.
А охотничье оружие не проблема. И стоит иметь каждому.
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Faceless
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2
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:40
Ні в якому разі! Зброю легалізувати не можна! Почнетья жесть! Ви що?!!! Де ваші мізки? Чим ви думаєте?
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mozgovoy_s_a
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Додано: Нед 01 кві, 2018 19:47
Заказная социология.. как минимум мелкашки типа пистолета марголина и пневматика на 6 и более мм могли бы разрешить. Броник и каску не пробьет убить трудно но бандита остановить хватит. У большинства огнестрел просто ассициируется как минимум с АК или вообще РПГ)) потому и не хотят.
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Джон
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Додано: Нед 01 кві, 2018 19:48
Surfer написав:pimki
Действительно так считаю. Потому что одна обезьяна с гранатой менее безопасна чем 10 100, 1000, 40 000 000. И решение о всеобщей безопастности скорее лежит в плоскости чтобы отобрать гранату у единственной обезьяны или просто уменьшать их количество, чем раздать гранаты всем остальным. Это ли знаете арифметика и здравый рассудок а не проплаченные статейки/писаки от лоббистов - торговцев оружием, и замечательно что большинство это прекрасно понимают.
А обезьяна в данном случае кто, ваша любимая власть вооруженная наградным и пр. оружием или глупый, не понимающий своего счастья остальной народ?
back in USSR
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slavek
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:22
mozgovoy_s_a написав:Ні в якому разі! Зброю легалізувати не можна! Почнетья жесть! Ви що?!!! Де ваші мізки? Чим ви думаєте?
В жодній країні де легалізували "жесть" не почалась, навпаки, знизився рівень злочинності.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:52
Опрос подставной. Все нормальные люди понимают, что сейчас в стране только преступники до зубов вооружены.
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anton_gms
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:25
Джон написав:
Заказная социология.. как минимум мелкашки типа пистолета марголина и пневматика на 6 и более мм могли бы разрешить. Броник и каску не пробьет убить трудно но бандита остановить хватит. У большинства огнестрел просто ассициируется как минимум с АК или вообще РПГ)) потому и не хотят.
вот как раз всё с точностью до наоборот. Остановить преступника мелким калибром не удастся, а вот если попасть неудачно - то смерть (причем очень часто не сразу) гарантирована (это всё равно что тыкать в нападавшего спицей - болевой шок не наступает и даже при повреждении жизненно важных органов злоумышленник проживет достаточно времени чтобы стреляющий пожалел о неспиленной мушке). В этом смысле от крупного калибра, но с меньшим проникающим эффектом толку больше. Ну а вообще - сначала нужно поменять закон о самообороне, а тезисы о том что сразу начнется дикий запад - бред, ведь даже опыт молдован (как близких нам по ментальности) показывает обратное.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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