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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05

  mozgovoy_s_a написав:Ні в якому разі! Зброю легалізувати не можна! Почнетья жесть! Ви що?!!! Де ваші мізки? Чим ви думаєте?


Подивіться статистику Швейцарії, Естонії, Фінляндії.
Зброя та право її застосовувати основна умова громадянства у Стародавній Греції.
Хто без зброї апріорі РАБ!! ГРОМАДЯНИН МАЄ ПРАВО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ЗАХИЩАТИ СВОЮ КРАЇНУ ТА РОДИНУ. А стягують податки та захищають РАБІВ. ТОМУ ЩО ВОНИ МАЙНО.
А найбільша кількість убивств стається від КУХОННИХ НОЖІВ. Давайте може і їх заборонимо?
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07

где опрос? фейк и брехня, оружие только депутатам можна?
kentavr
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:24

  RomanTik написав:
  Джон написав:Заказная социология.. как минимум мелкашки типа пистолета марголина и пневматика на 6 и более мм могли бы разрешить. Броник и каску не пробьет убить трудно но бандита остановить хватит. У большинства огнестрел просто ассициируется как минимум с АК или вообще РПГ)) потому и не хотят.

вот как раз всё с точностью до наоборот. Остановить преступника мелким калибром не удастся, а вот если попасть неудачно - то смерть (причем очень часто не сразу) гарантирована (это всё равно что тыкать в нападавшего спицей - болевой шок не наступает и даже при повреждении жизненно важных органов злоумышленник проживет достаточно времени чтобы стреляющий пожалел о неспиленной мушке). В этом смысле от крупного калибра, но с меньшим проникающим эффектом толку больше. Ну а вообще - сначала нужно поменять закон о самообороне, а тезисы о том что сразу начнется дикий запад - бред, ведь даже опыт молдован (как близких нам по ментальности) показывает обратное.


С оружием ничего нового - эта власть не допустит легализации, это вне всяких сомнений, но мне очень понравилась в опросе информацию о том что в стране всего лишь 2% неадекватов, которые в восторге от вятровича и нацдружин.
Посмотрим как быстро "демократические" модераторы сотрут это пост :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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