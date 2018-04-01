|
|
|
Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05
mozgovoy_s_a написав:
Ні в якому разі! Зброю легалізувати не можна! Почнетья жесть! Ви що?!!! Де ваші мізки? Чим ви думаєте?
Подивіться статистику Швейцарії, Естонії, Фінляндії.
Зброя та право її застосовувати основна умова громадянства у Стародавній Греції.
Хто без зброї апріорі РАБ!! ГРОМАДЯНИН МАЄ ПРАВО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ЗАХИЩАТИ СВОЮ КРАЇНУ ТА РОДИНУ. А стягують податки та захищають РАБІВ. ТОМУ ЩО ВОНИ МАЙНО.
А найбільша кількість убивств стається від КУХОННИХ НОЖІВ. Давайте може і їх заборонимо?
-
Волинь
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07
где опрос? фейк и брехня, оружие только депутатам можна?
-
kentavr
-
-
- Повідомлень: 1352
- З нами з: 21.11.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:24
RomanTik написав: Джон написав:
Заказная социология.. как минимум мелкашки типа пистолета марголина и пневматика на 6 и более мм могли бы разрешить. Броник и каску не пробьет убить трудно но бандита остановить хватит. У большинства огнестрел просто ассициируется как минимум с АК или вообще РПГ)) потому и не хотят.
вот как раз всё с точностью до наоборот. Остановить преступника мелким калибром не удастся, а вот если попасть неудачно - то смерть (причем очень часто не сразу) гарантирована (это всё равно что тыкать в нападавшего спицей - болевой шок не наступает и даже при повреждении жизненно важных органов злоумышленник проживет достаточно времени чтобы стреляющий пожалел о неспиленной мушке). В этом смысле от крупного калибра, но с меньшим проникающим эффектом толку больше. Ну а вообще - сначала нужно поменять закон о самообороне, а тезисы о том что сразу начнется дикий запад - бред, ведь даже опыт молдован (как близких нам по ментальности) показывает обратное.
С оружием ничего нового - эта власть не допустит легализации, это вне всяких сомнений, но мне очень понравилась в опросе информацию о том что в стране всего лишь 2% неадекватов, которые в восторге от вятровича и нацдружин.
Посмотрим как быстро "демократические" модераторы сотрут это пост
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|