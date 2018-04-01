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Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05
mozgovoy_s_a написав:
Ні в якому разі! Зброю легалізувати не можна! Почнетья жесть! Ви що?!!! Де ваші мізки? Чим ви думаєте?
Подивіться статистику Швейцарії, Естонії, Фінляндії.
Зброя та право її застосовувати основна умова громадянства у Стародавній Греції.
Хто без зброї апріорі РАБ!! ГРОМАДЯНИН МАЄ ПРАВО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ЗАХИЩАТИ СВОЮ КРАЇНУ ТА РОДИНУ. А стягують податки та захищають РАБІВ. ТОМУ ЩО ВОНИ МАЙНО.
А найбільша кількість убивств стається від КУХОННИХ НОЖІВ. Давайте може і їх заборонимо?
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07
где опрос? фейк и брехня, оружие только депутатам можна?
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:38
Surfer написав:pimki
Действительно так считаю. Потому что одна обезьяна с гранатой менее безопасна чем 10 100, 1000, 40 000 000. И решение о всеобщей безопасности скорее лежит в плоскости чтобы отобрать гранату у единственной обезьяны или просто уменьшать их количество, чем раздать гранаты всем остальным. Это ли знаете арифметика и здравый рассудок а не проплаченные статейки/писаки от лоббистов - торговцев оружием, и замечательно что большинство это прекрасно понимают.
Кажется, мне Вам отвечать не потребовалось, пользователи странички ответили, притом хором и как Вы понимаете - без дирижёра. Да, по поводу про-плаченных писак от лоббистов - торговцев оружием.... как-бы ну ни ко мне это... уж поверьте на слово.... не тот вагон и уж совершенно не тот поезд....
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pimki
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