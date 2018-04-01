Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Додано: Пон 02 кві, 2018 01:11

Если посмотреть сводку новостей о тяжких преступлениях, то можно сделать вывод: у преступников и бандитов- огнестрельное оружие есть на руках, т.е. им не нужна легализация- они просто на закон плевали. Зато на руках у обычных граждан- его нет. Так что очевидно, что легализовать оружие необходимо, также как и легализовать самозащиту. В Австрии сейчас живу- оружие тут, это норма. В Швейцарии часто бываю- у них не просто разрешен огнестрел- автоматика разрешена, т.е. многие владеют автоматами калашникова, но чаще, естественно м16 и европейскими прототипами и аналогами. Можно брать пример с Европы и делать также. Ах, забыл же- у нас так нельзя делать, в плане- хорошее брать нельзя, рабы должны гребсти, а не права свои качать и иметь.