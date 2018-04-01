Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Додано: Пон 02 кві, 2018 08:29

slavek написав: Воры это ерунда,можете имуществом и поделиться - дело наживное.А вот когда 5-10 подростков или постарше решат отработать в переулке на вас и вашей семье джебы и хуки будете вспоминать не доработанный закон о самообороне? Воры это ерунда,можете имуществом и поделиться - дело наживное.А вот когда 5-10 подростков или постарше решат отработать в переулке на вас и вашей семье джебы и хуки будете вспоминать не доработанный закон о самообороне?

О! Так вы хулиганов опасаетесь и хотитесь с оружием по улице ходить? Так за ношение огнестрела - сразу статья! Потому что оружие надо дома в сейфе хранить. И на зоне гопники в камере это уж точно отработают, т.к. там оружия это уж точно не полается на самооборону.Ну а если постреляете подростков - сразу на пожизненное пойдете!Ноги - лучше всякого пистолета, если их много (потому что пистолеты в случае принятия закона могут оказаться и у них). А уж если вас и отработали, то поверьте моему опыту - хулиганов можно найти потом и по одному - и эти встречи очень незабываемы :)