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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05

  mozgovoy_s_a написав:Ні в якому разі! Зброю легалізувати не можна! Почнетья жесть! Ви що?!!! Де ваші мізки? Чим ви думаєте?


Подивіться статистику Швейцарії, Естонії, Фінляндії.
Зброя та право її застосовувати основна умова громадянства у Стародавній Греції.
Хто без зброї апріорі РАБ!! ГРОМАДЯНИН МАЄ ПРАВО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ЗАХИЩАТИ СВОЮ КРАЇНУ ТА РОДИНУ. А стягують податки та захищають РАБІВ. ТОМУ ЩО ВОНИ МАЙНО.
А найбільша кількість убивств стається від КУХОННИХ НОЖІВ. Давайте може і їх заборонимо?
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:07

где опрос? фейк и брехня, оружие только депутатам можна?
kentavr
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:38

  Surfer написав:pimki

Действительно так считаю. Потому что одна обезьяна с гранатой менее безопасна чем 10 100, 1000, 40 000 000. И решение о всеобщей безопасности скорее лежит в плоскости чтобы отобрать гранату у единственной обезьяны или просто уменьшать их количество, чем раздать гранаты всем остальным. Это ли знаете арифметика и здравый рассудок а не проплаченные статейки/писаки от лоббистов - торговцев оружием, и замечательно что большинство это прекрасно понимают.


Кажется, мне Вам отвечать не потребовалось, пользователи странички ответили, притом хором и как Вы понимаете - без дирижёра. Да, по поводу про-плаченных писак от лоббистов - торговцев оружием.... как-бы ну ни ко мне это... уж поверьте на слово.... не тот вагон и уж совершенно не тот поезд....
pimki
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 01:11

Если посмотреть сводку новостей о тяжких преступлениях, то можно сделать вывод: у преступников и бандитов- огнестрельное оружие есть на руках, т.е. им не нужна легализация- они просто на закон плевали. Зато на руках у обычных граждан- его нет. Так что очевидно, что легализовать оружие необходимо, также как и легализовать самозащиту. В Австрии сейчас живу- оружие тут, это норма. В Швейцарии часто бываю- у них не просто разрешен огнестрел- автоматика разрешена, т.е. многие владеют автоматами калашникова, но чаще, естественно м16 и европейскими прототипами и аналогами. Можно брать пример с Европы и делать также.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:39

Зачем иметь дома оружие?
Охота пострелять? Езжайте в АТО - там настреляетесь.
Защищаться от воров огнестрелом? Так вначале законодательную базу о самообороне надо усовершенствовать. Ты у себя дома обухом топора завалишь вооруженного ножом преступника - и тебя же самого за это и посадят.
Поэтому смысла в легализации, из-за того, что кто-то в детство впадает я не вижу. А вот кто даст гарантии, что какой-то сынок-дебил не принесет в школу пистолет папаши-дебила и не начнет палить по всем подряд из-за проблем с учебой? Никто. И не надо тут рассказывать о сейфах для оружия и т.п. все это чушь. Короче, лично я против.
romio_33
 
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Брехня. И главное все это знают. А брехню и обсуждать-то нечего.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:08

  romio_33 написав:Зачем иметь дома оружие?
Охота пострелять? Езжайте в АТО - там настреляетесь.
Защищаться от воров огнестрелом? Так вначале законодательную базу о самообороне надо усовершенствовать.

Воры это ерунда,можете имуществом и поделиться - дело наживное.А вот когда 5-10 подростков или постарше решат отработать в переулке на вас и вашей семье джебы и хуки будете вспоминать не доработанный закон о самообороне?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:25

Нажаль, в момент коли зброя буде потрібна для захисту її під рукою не буде. Зате вона вже точно буде у злочинця, підлітка із комплексами, чоловіка садиста, чи у звичайної дитини, яка її випадково знайшла у батька. Палка і та раз у рік стріляє
vinni-puh
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:29

  slavek написав: Воры это ерунда,можете имуществом и поделиться - дело наживное.А вот когда 5-10 подростков или постарше решат отработать в переулке на вас и вашей семье джебы и хуки будете вспоминать не доработанный закон о самообороне?

О! Так вы хулиганов опасаетесь и хотитесь с оружием по улице ходить? Так за ношение огнестрела - сразу статья! Потому что оружие надо дома в сейфе хранить. И на зоне гопники в камере это уж точно отработают, т.к. там оружия это уж точно не полается на самооборону.
Ну а если постреляете подростков - сразу на пожизненное пойдете!
Ноги - лучше всякого пистолета, если их много (потому что пистолеты в случае принятия закона могут оказаться и у них). А уж если вас и отработали, то поверьте моему опыту - хулиганов можно найти потом и по одному - и эти встречи очень незабываемы :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:37

Голова - лучше всякого пистолета. Думать надо, а не пулять по сторонам при первой возможности. Человек, на самом деле, довольно хрупкое существо и повредить его не так уж и сложно. Запишитесь на курсы по самообороне или носить в кармане отвертку, но вооружать поголовно страну из-за хулиганов - ну как-то глупо...
romio_33
 
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