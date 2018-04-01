RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:48

Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

  vinni-puh написав:Нажаль, в момент коли зброя буде потрібна для захисту її під рукою не буде. Зате вона вже точно буде у злочинця, підлітка із комплексами, чоловіка садиста, чи у звичайної дитини, яка її випадково знайшла у батька. Палка і та раз у рік стріляє


Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом
deniszhushman
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:51

Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

  slavek написав:можете имуществом и поделиться - дело наживное

Так может поделишься своим имуществом?
deniszhushman
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:31

  deniszhushman написав:
  slavek написав:можете имуществом и поделиться - дело наживное

Так может поделишься своим имуществом?

С тобой?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Очкарик, slavek, Вкладчик1234 і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лише 11% українців, які перебували на заробітках у... 1, 2
R2 » Нед 01 кві, 2018 11:26
12 786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 10:01
Cerber
Більше тисячі українців показали мільйонні доходи
R2 » Нед 01 кві, 2018 13:54
5 241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 21:06
locustsucol
По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 30 бер, 2018 10:31
32 2825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 20:52
Scotch
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.