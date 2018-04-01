Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом
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Додано: Пон 02 кві, 2018 08:48
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:51
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:31
С тобой?
back in USSR
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