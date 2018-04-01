Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом
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Додано: Пон 02 кві, 2018 08:48
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:51
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:31
С тобой?
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:49
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:01
"Зі слів свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт: у результаті обоє застосували зброю.
О 16.20 у столиці введено в дію план «перехоплення». Правоохоронці розшукують автомобілі білий «Мерседес Бенц Спрінтер» та темний «Сузукі Гранд Вітара»: за словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину."
"водитель "ВАЗ-2104" рассказал правоохранителям, что около моста во время дорожного конфликта водитель Cherry Tiggo достал пистолет и выстрелил несколько раз в его сторону. В результате пассажиры "ВАЗ" – два 23-летних жителя Киевщины – получили травмы и были доставлены в больницу. У одного мужчины – ранение бедра, у другого – плеча и грудной клетки."
И т.п. Подобных новостей десятки.
У какого процента водителей в машине и так есть оружие? И что делать остальным?
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:11
Смешались в кучу кони, люди...
В одну статью впихнули опросы про оружие, марши и чьи-то высказывания - бред какой-то. Уже по этому признаку понятно, что статья - низкокачественный вброс. Это первое.
Второе, насчет оружия. Изначально риторика "опроса" лжива и манипулятивна. Настолько, что даже некоторые ветераны этого форума на нее купились и всерьез обсуждают необходимость "легализации оружия", а они люди неглупые.
О какой "легализации оружия", или какого оружия, идет речь? Оружие в Украине легально, де-юре - любое (т.к. нет закона, который бы ограничивал оборот оружия), а де-факто - охотничье длинноствольное. Неужели боевой короткоствол "легализовать" хотим?
И что подразумевается под "легализацией"? Заказчики подобных опусов и "опросов" пытаются поставить знак равенства в головах обывателей между "легализацией оружия" и его свободной продажей в любом хозмаге. И, к сожалению, имеют успех, судя по высказыванием некоторых товарищей о том, что мол любой гопник будет "потом" бегать с пистолетом.
Включайте голову, господа, и не давайте собой манипулировать...
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:21
Да вы шо. Про курсы расскажите тому кто в молодости боксом не занимался,а про бег - жене и детям
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:27
Рост преступности вызывает соответствующую реакцию. Хорошего во владении оружием мало. Это проблема: хранение, обслуживание, мед справки и пр. Самое нехорошее, что оружие в качестве защиты провоцирует преступления. Сколько примеров когда бытовая ссора перерастает в перестрелку? Не каждый вооруженный интеллигент сможет выдержать подзатыльник от бугая. Необходимо серьезное обучение, более емкое, чем обучение вождению автомобиля. Владелец оружия должен стать професиональным любителем.
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:39
А экзамен должен выглядеть примерно так - вооруженному соискателю плюют в лицо, оскорбляют и наносят подзатыльники без угрозы для жизни, а он тихо обтекает, или плюет в ответ.
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