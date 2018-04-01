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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:56

  deniszhushman написав: Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом

для этого существуют сейфы для оружия. Ребенок может и кухонный нож взять. Тоже запретить? Заодно топоры и лопаты.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:40

Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

  romio_33 написав:Голова - лучше всякого пистолета. Думать надо, а не пулять по сторонам при первой возможности. Человек, на самом деле, довольно хрупкое существо и повредить его не так уж и сложно. Запишитесь на курсы по самообороне или носить в кармане отвертку, но вооружать поголовно страну из-за хулиганов - ну как-то глупо...

Такие все герои-каратисты в интернете :) Где ж вы в жизни деваетесь?
Я, конечно, думаю, что опрос проплаченный, но очень может быть, что у нас большая часть населения - трусливые идиоты, не готовые отвечать даже за собственную безопасность. Ибо любой нормальный человек, почитавший мировой опыт и дружащий с головой однозначно "ЗА" легализацию короткоствола, причем скрытого ношения.
П. С. Кстати, на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону. По себе знаю :wink:
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
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