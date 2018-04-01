для этого существуют сейфы для оружия. Ребенок может и кухонный нож взять. Тоже запретить? Заодно топоры и лопаты.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:56
для этого существуют сейфы для оружия. Ребенок может и кухонный нож взять. Тоже запретить? Заодно топоры и лопаты.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:40
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Такие все герои-каратисты в интернете Где ж вы в жизни деваетесь?
Я, конечно, думаю, что опрос проплаченный, но очень может быть, что у нас большая часть населения - трусливые идиоты, не готовые отвечать даже за собственную безопасность. Ибо любой нормальный человек, почитавший мировой опыт и дружащий с головой однозначно "ЗА" легализацию короткоствола, причем скрытого ношения.
П. С. Кстати, на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону. По себе знаю
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
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