для этого существуют сейфы для оружия. Ребенок может и кухонный нож взять. Тоже запретить? Заодно топоры и лопаты.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:56
для этого существуют сейфы для оружия. Ребенок может и кухонный нож взять. Тоже запретить? Заодно топоры и лопаты.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:40
Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
Такие все герои-каратисты в интернете Где ж вы в жизни деваетесь?
Я, конечно, думаю, что опрос проплаченный, но очень может быть, что у нас большая часть населения - трусливые идиоты, не готовые отвечать даже за собственную безопасность. Ибо любой нормальный человек, почитавший мировой опыт и дружащий с головой однозначно "ЗА" легализацию короткоствола, причем скрытого ношения.
П. С. Кстати, на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону. По себе знаю
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:15
Как раз курсы - это о том как себя вести в экстремальных ситуациях. А про бокс забудьте он на улице мало чем поможет. Спорт хорош когда один на один выходишь, а когда соперник не один - таких встреч надо избегать. Да и не об этом тут разговор. Валить с волыны гопников - прямая дорога на зону и на очень долго. А там такие подвиги не очень уважают.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24
Короче... ч.1 ст.263, ст.2631 УК (Уголовного кодекса Украины) НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ (в т.ч. и за ношение) от 3 до 7 лет.
ЗАЧЕМ покупать оружие, если дома его хранить можно, а носить нельзя? Как вы от хулиганов защититесь если пистолет ДОМА? Иметь оружие, это не значит, что с ним можно как ковбой ходить по улице - этого никто и никогда не разрешит. Доходчиво или еще нет?
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24
Легализация короткоствольного оружия нужна. Я сейчас объясню почему
Государство не способно защитить своих граждан, в большинстве случаев полиция просто не берет дело в оборот
в стране где 60-70% бы*** люмпены, которые понимают только язык силы.
оружие дисциплинирует нацию, делает ее вежливой и законопослушной
оружие у бандитов и маргиналов и так есть, а вот законопослушным гражданам зась.
задавайте свои ответы
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:39
"на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону" - а это каким образом? С оружием вы более уязвимы, чем без него. Это вам любой нормальный специалист скажет, а правозащитник подтвердит.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:44
давай те разберем привычную ситуацию, идет человек (1), навстречу ему другой(2):
- есть курить? (2)
- не курю(1)
- я не спрашивал куришь ли ты, я спросил есть ли курить
.......
- первый говорит ... как ты зае...л и показывает! что у него есть волына
в большинстве случаев инцидент исчерпан
......
- если оружия нет, нужно пускать в ход кулаки, а тут уже как карта ляжет
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:58
Когда вас встречают одного это ваш выбор бегать или отвечать рискуя оказаться в больничке с пробитой сзади головой,а вот когда рядом жена и дети что делаете? Про зону вспоминаете?
back in USSR
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:04
С женой и детьми я по ночам в подворотнях не гуляю и вам не советую. В таких случаях надо ездить на такси. А вы что, гуляя с женой и детьми, встретив гопников сразу за пистолет схватитесь? А вы не подумали, что и у гопников будет оружие (они-то первые побут его и купят). И что тогда ваш один ствол, против их троих, учитывая, что рядом жена и дети безоружные на мушке будет стоить?
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:08
И продолжим. А тут подходят сзади еще двое и упирают свои волыны в спину, тому, кто показывал свою волыну. И говорят: о, чувак, а нам как раз четвертого ствола не хватает для кореша! :)))
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