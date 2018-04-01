Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

Додано: Пон 02 кві, 2018 14:15

slavek написав: Да вы шо. Про курсы расскажите тому кто в молодости боксом не занимался,а про бег - жене и детям Да вы шо. Про курсы расскажите тому кто в молодости боксом не занимался,а про бег - жене и детям

Как раз курсы - это о том как себя вести в экстремальных ситуациях. А про бокс забудьте он на улице мало чем поможет. Спорт хорош когда один на один выходишь, а когда соперник не один - таких встреч надо избегать. Да и не об этом тут разговор. Валить с волыны гопников - прямая дорога на зону и на очень долго. А там такие подвиги не очень уважают.