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Більшість українців проти
легалізації зброї - опитування

Більшість українців проти легалізації зброї - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:56

  deniszhushman написав: Полностью поддерживаю! Не факт что ваш пистолет не возьмет ребёнок которого достала учительница и не выстрелит ей в голову! Или психбольной де*** не решит ограбить кого-то с пистолетом

для этого существуют сейфы для оружия. Ребенок может и кухонный нож взять. Тоже запретить? Заодно топоры и лопаты.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:40

Re: Більшість українців проти легалізації зброї - опитування

  romio_33 написав:Голова - лучше всякого пистолета. Думать надо, а не пулять по сторонам при первой возможности. Человек, на самом деле, довольно хрупкое существо и повредить его не так уж и сложно. Запишитесь на курсы по самообороне или носить в кармане отвертку, но вооружать поголовно страну из-за хулиганов - ну как-то глупо...

Такие все герои-каратисты в интернете :) Где ж вы в жизни деваетесь?
Я, конечно, думаю, что опрос проплаченный, но очень может быть, что у нас большая часть населения - трусливые идиоты, не готовые отвечать даже за собственную безопасность. Ибо любой нормальный человек, почитавший мировой опыт и дружащий с головой однозначно "ЗА" легализацию короткоствола, причем скрытого ношения.
П. С. Кстати, на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону. По себе знаю :wink:
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
renya11
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:15

  slavek написав: Да вы шо. Про курсы расскажите тому кто в молодости боксом не занимался,а про бег - жене и детям

Как раз курсы - это о том как себя вести в экстремальных ситуациях. А про бокс забудьте он на улице мало чем поможет. Спорт хорош когда один на один выходишь, а когда соперник не один - таких встреч надо избегать. Да и не об этом тут разговор. Валить с волыны гопников - прямая дорога на зону и на очень долго. А там такие подвиги не очень уважают.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24

  renya11 написав: Такие все герои-каратисты в интернете Где ж вы в жизни деваетесь? Я, конечно, думаю, что опрос проплаченный, но очень может быть, что у нас большая часть населения - трусливые идиоты, не готовые отвечать даже за собственную безопасность. Ибо любой нормальный человек, почитавший мировой опыт и дружащий с головой однозначно "ЗА" легализацию короткоствола, причем скрытого ношения. П. С. Кстати, на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону. По себе знаю

Короче... ч.1 ст.263, ст.2631 УК (Уголовного кодекса Украины) НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ (в т.ч. и за ношение) от 3 до 7 лет.
ЗАЧЕМ покупать оружие, если дома его хранить можно, а носить нельзя? Как вы от хулиганов защититесь если пистолет ДОМА? Иметь оружие, это не значит, что с ним можно как ковбой ходить по улице - этого никто и никогда не разрешит. Доходчиво или еще нет?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:24

Легализация короткоствольного оружия нужна. Я сейчас объясню почему

Государство не способно защитить своих граждан, в большинстве случаев полиция просто не берет дело в оборот

в стране где 60-70% бы*** люмпены, которые понимают только язык силы.

оружие дисциплинирует нацию, делает ее вежливой и законопослушной

оружие у бандитов и маргиналов и так есть, а вот законопослушным гражданам зась.

задавайте свои ответы
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:39

  renya11 написав: Такие все герои-каратисты в интернете Где ж вы в жизни деваетесь? Я, конечно, думаю, что опрос проплаченный, но очень может быть, что у нас большая часть населения - трусливые идиоты, не готовые отвечать даже за собственную безопасность. Ибо любой нормальный человек, почитавший мировой опыт и дружащий с головой однозначно "ЗА" легализацию короткоствола, причем скрытого ношения. П. С. Кстати, на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону. По себе знаю

"на мыслительные функции наличие оружия влияет чаще всего в лучшую сторону" - а это каким образом? С оружием вы более уязвимы, чем без него. Это вам любой нормальный специалист скажет, а правозащитник подтвердит.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:44

  romio_33 написав:С оружием вы более уязвимы, чем без него. Это вам любой нормальный специалист скажет, а правозащитник подтвердит.


давай те разберем привычную ситуацию, идет человек (1), навстречу ему другой(2):
- есть курить? (2)
- не курю(1)
- я не спрашивал куришь ли ты, я спросил есть ли курить
.......
- первый говорит ... как ты зае...л и показывает! что у него есть волына
в большинстве случаев инцидент исчерпан
......
- если оружия нет, нужно пускать в ход кулаки, а тут уже как карта ляжет
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:58

  romio_33 написав:
  slavek написав: Да вы шо. Про курсы расскажите тому кто в молодости боксом не занимался,а про бег - жене и детям

Как раз курсы - это о том как себя вести в экстремальных ситуациях. А про бокс забудьте он на улице мало чем поможет. Спорт хорош когда один на один выходишь, а когда соперник не один - таких встреч надо избегать. Да и не об этом тут разговор. Валить с волыны гопников - прямая дорога на зону и на очень долго. А там такие подвиги не очень уважают.

Когда вас встречают одного это ваш выбор бегать или отвечать рискуя оказаться в больничке с пробитой сзади головой,а вот когда рядом жена и дети что делаете? Про зону вспоминаете?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:04

  slavek написав: Когда вас встречают одного это ваш выбор бегать или отвечать рискуя оказаться в больничке с пробитой сзади головой,а вот когда рядом жена и дети что делаете? Про зону вспоминаете?

С женой и детьми я по ночам в подворотнях не гуляю и вам не советую. В таких случаях надо ездить на такси. А вы что, гуляя с женой и детьми, встретив гопников сразу за пистолет схватитесь? А вы не подумали, что и у гопников будет оружие (они-то первые побут его и купят). И что тогда ваш один ствол, против их троих, учитывая, что рядом жена и дети безоружные на мушке будет стоить?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:08

  4e4ensxe написав: давай те разберем привычную ситуацию, идет человек (1), навстречу ему другой(2): - есть курить? (2) - не курю(1) - я не спрашивал куришь ли ты, я спросил есть ли курить ....... - первый говорит ... как ты зае...л и показывает! что у него есть волына в большинстве случаев инцидент исчерпан ...... - если оружия нет, нужно пускать в ход кулаки, а тут уже как карта ляжет

И продолжим. А тут подходят сзади еще двое и упирают свои волыны в спину, тому, кто показывал свою волыну. И говорят: о, чувак, а нам как раз четвертого ствола не хватает для кореша! :)))
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